Muğla'da evde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Muğla'da evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi ağır şekilde yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'ndeki müstakil evde 3 kişinin soluduğu çakmak gazı patladı.
Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI AĞIR
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)