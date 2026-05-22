Muğla'da evde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Muğla'da evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'ndeki müstakil evde 3 kişinin soluduğu çakmak gazı patladı.

Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)