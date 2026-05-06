Muğla'da genç motosikletli kazada hayatını kaybetti
Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Kapuz Caddesi’nde dün akşam saatlerinde Yalıkavak yönüne seyreden Cihan Yılmaz idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan O.S. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA SONUCU VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
23 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)