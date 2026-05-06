Haberler 3. Sayfa

Muğla'da genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA DHA
Muğla'da genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Kapuz Caddesi’nde dün akşam saatlerinde Yalıkavak yönüne seyreden Cihan Yılmaz idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan O.S. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA SONUCU VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

23 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)