Muğla'da iki kişinin can verdiği feci kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde Torba Rıza Anter Caddesi’nde seyreden M.C. yönetimindeki taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp’ün kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Şiddetli çarpışma sonucu aydınlatma direği de devrilirken, motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Murat Yüp ile arkasında bulunan 30 yaşındaki Gülistan Variş, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü M.C. hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ortaya çıkan araç kamerası görüntülerinde ise motosikletin tali yoldan taksinin önüne çıktığı anlar net şekilde görülüyor.