19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Özlem İsar, Türk bayrakları ile donatılmış üstü açık ciple Datça'nın tüm cadde ve sokaklarını dolaşıp, İzmir Marşı'nı okudu.

SAHURDA İZMİR MARŞI OKUDU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilçedekileri ramazan manileri yerine, İzmir Marşı okuyarak sahura kaldıran İsar, İzmir Marşı'nın önemine dikkat çekerek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tüm ilçemize kutlu olsun. Bugün Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının, kurtuluş mücadelemizin 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu özel günde, Datçalılar'ı İzmir Marşı ile sahura kaldırmak istedim. Bu duyguları tüm Datçalılar'ın yaşamasını istiyorum. Manilerin yanı sıra, İzmir Marşı ile Datçalıları sahura kaldırmak benim için büyük mutluluk oldu" dedi.

Muğla'da kadın davulcudan İzmir Marşı ViDEO