Muğla'da kapı gürültüsü cinayeti: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, tutuklanan şüpheli Osman Küçükgüzel'in savcılık ve jandarmadaki ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Komşular arasında yaklaşık bir yıldır devam ettiği belirtilen "kapı sesi" tartışmasının, 19 Haziran'da yaşanan kanlı olayla sonuçlandığı öğrenildi.

İddiaya göre, yaşadığı evin yanındaki sürgülü demir kapının çıkardığı sesten rahatsız olan Küçükgüzel ile komşusu Ramazan Çalışkan arasında, uzun süredir gerginlik yaşanıyordu. Olay günü yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş açan zanlı, Ramazan Çalışkan'ın ölümüne neden olurken eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızları E.Ç.'yi yaraladı.

OLAYDAN SONRA EVİNE GİDİP TESLİM OLDU

Silahlı saldırının ardından evine çekilen Osman Küçükgüzel, bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda ağır yaralanan Emine Çalışkan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaralanan kızları E.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"BİR ÇÖZÜM BULUN" DİYEREK KARAKOLA BAŞVURDU

Tutuklanan zanlı Osman Küçükgüzel ifadesinde, olaydan yaklaşık bir hafta önce yaşadığı rahatsızlığı yetkililere ilettiğini öne sürdü. Kapı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın giderek büyüdüğünü belirten Küçükgüzel, karakola giderek yardım istediğini söyledi.

İfadesinde, "Şikâyetçi değilim ancak bu durumdan rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun." dediğini aktaran zanlı, karakol komutanının kendi yanında Ramazan Çalışkan'ı telefonla arayarak kapı konusunda uyardığını ileri sürdü.

Küçükgüzel, ayrıca aynı gün eve döndüğünde komşusuna gelen bir kişinin aracına yüksek devir vererek kendisini rahatsız ettiğini ve bunun da gerginliği artırdığını iddia etti.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Şüpheli, olay günü akşam saatlerinde evinde dinlenmek istediği sırada sürgülü kapının sesini yeniden duyduğunu, bunun üzerine komşularına seslenerek daha dikkatli olmalarını istediğini savundu.

İfadesine göre, bu uyarının ardından tartışma çıktı. Komşusunun eşi Emine Çalışkan'ın kendisine hakaret ettiğini ve demir kapıyı bilerek sert şekilde kapattığını öne süren Küçükgüzel, yaşananların ardından kontrolünü kaybettiğini anlattı.

Zanlı ifadesinde, "Sinirlendim. Önce onlara hakaret ettim ancak tam olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan av tüfeğini alarak kapının önüne çıktım ve hedef gözetmeden iki el ateş ettim." dedi.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Ateş açarken kimseyi hedef almadığını savunan Osman Küçükgüzel, olayın bu noktaya gelmesinden dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Şüpheli, ifadesinde kimseyi öldürme niyeti taşımadığını öne sürerken, silahı öfke anında kullandığını ve sonuçların bu kadar ağır olacağını düşünmediğini söyledi.

"6 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Küçükgüzel, yaklaşık altı yıldır psikiyatrik tedavi altında bulunduğunu ve düzenli olarak ilaç kullandığını da ifadesinde dile getirdi. Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten zanlı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği, taraflar arasında daha önce yaşanan anlaşmazlıklar ve şüphelinin psikolojik tedavi geçmişine ilişkin kayıtların da dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildirdi.