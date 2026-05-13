Muğla'da korkutan kaza: Otomobil çelik bariyerin altına girdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası, görenlere korku dolu anlar yaşattı.

Konacık Sanayi Sitesi ile Yeni Devlet Hastanesi arasındaki yolda yaşanan kazada otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL BARİYERLERİN ALTINA SAPLANDI

Ömer Özdemir yönetimindeki 26 EF 204 plakalı otomobil, iddiaya göre viraja yüksek hızla girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, savrularak yol kenarındaki çelik bariyerlerin altına girdi.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin parçalandığı, otomobilin ise büyük hasar aldığı görüldü.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın ardından araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken otomobil adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kazaya rağmen sürücünün hafif yaralı olarak araçtan çıkması dikkat çekti.

“ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDIM”

Kazayı anlatan sürücü Ömer Özdemir, önünde çok sayıda aracın bulunduğunu belirterek çarpışmayı önlemek için manevra yaptığını söyledi.

Özdemir, direksiyonu kırmasının ardından aracın kontrolden çıktığını ve savrulduğunu ifade etti.

Kazanın ardından bölgede trafik kısa süreli kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle virajlı yollarda hız sınırlarına uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.