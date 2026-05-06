Muğla'da makilik alanda yangın çıktı

Havaları biraz ısınınca ilk yangın haberi geldi.

Yaz aylarında yurdun dört bir yanında yaşanan ve ciğerlerimizi yakan yangın vakaları bu yıl erken başladı.

Adresler Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye bölgesini gösterdi.

MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Asarcık mevkisinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgarla birlikte yayılan alevler makilik alana da sıçradı.

SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 iş makinası ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale başlatıldı.