Muğla'da meyhane açılışında dua eden eski imama tepki: Dini değerlere aykırı

Fethiye’de bir meyhane açılışında yapılan dua, toplumda geniş yankı uyandıran tartışmalara neden oldu.

Emekli imam Ferhat Taşkın’ın açılışta dua etmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, farklı kesimlerden tepkiler yükseldi.

Demirci Hasan Avcı Sanayi Camii’nin eski imamı olan Taşkın’ın görüntülerinin yayılmasıyla birlikte olay, kamuoyunda geniş bir tartışma başlığına dönüştü.

MEYHANE AÇILIŞINDA DUA TEPKİ ÇEKTİ

Fethiye’de gerçekleştirilen açılışta emekli imam Ferhat Taşkın’ın dua etmesi, bazı vatandaşlar tarafından “uygunsuz” olarak değerlendirildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Eleştirilerde, bir din görevlisinin alkol satışı yapılan bir mekânın açılışında yer almasının doğru olmadığı görüşü öne çıktı.

Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar

CEMAATTEN SERT TEPKİ

Olayın ardından konuşan bazı cami cemaati üyeleri, yaşanan durumu dini hassasiyetler açısından kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Sanayi Camii’nde namaz kılan Sercan Güllü, yaptığı açıklamada, “Bu durum bize göre dini değerlere uygun değil. Halkın da buna karşı çıkması gerekir.” diyerek tepki gösterdi.

“YANLIŞTI AMA ÖZÜR DİLEDİ” DEĞERLENDİRMESİ

Yıllardır aynı camide ibadet eden bazı vatandaşlar ise olayın ardından daha temkinli değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Desteci, imamın uzun yıllar görev yaptığını ancak yapılanın hata olduğunu belirterek, sonrasında özür dilendiğini söyledi.

Bazı vatandaşlar ise açılışın başlangıçta farklı bir işletme olarak lanse edildiğini, sonradan meyhane olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

ESKİ İMAMDAN AÇIKLAMA: “MAĞDURUM”

Tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yapan emekli imam Ferhat Taşkın, sosyal medyada kendisine yönelik ağır eleştiriler yapıldığını ve mağdur edildiğini savundu.

Taşkın, “Bazı kişiler hakaret içerikli yorumlar yaptı. Onları Allah’a havale ediyorum. Böyle bir durum olacağını bilseydim orada bulunmazdım.” dedi.

Kendisinin iyi niyetle davet edildiğini ifade eden Taşkın, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu ve hem dini çevrelerden hem de toplumdan özür dilediğini belirtti.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Muğla İl Müftülüğü ise olayın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin emekli imam olduğunu ve kurumla aktif bir bağının bulunmadığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA SÜRÜYOR

Olay, sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya geldiği geniş bir tartışmaya dönüşürken, bazı kullanıcılar din görevlilerinin toplumsal hassasiyetlere daha dikkat etmesi gerektiğini savundu, bazıları ise tepkilerin orantısız olduğunu dile getirdi.