Muğla’da mutlak butlan kavgası: İl Başkanı parti üyesine saldırdı

CHP'de sular durulmuyor...

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ile birlikte parti içerisinde Özgür Özel destekçileri arasında yaşanan kavgalar sokaklara taştı.

Bu kapsamda dün Muğla'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

MOTOSİKLETLİ GRUP TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Menteşe ilçesinde CHP üyesi Uğur Ürper, restoranda yemek yedikten sonra evine gitmek için taksiye bindi.

Uğur Ürper, evine gittiği sırada motosikletli bir grubun taksinin önünü kestiğini, ardından motorcuların kendisini darbettiğini açıkladı.

OLAYDA CHP MUĞLA İL BAŞKANI NAİL KIZIL’IN DA YER ALDIĞINI BELİRTTİ

Olayda eski CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl’ın da bulunduğunu belirten Ürper, Kızıl’ın kendisine yönelik saldırıda yer aldığını belirterek şikayetçi oldu.

"FİZİKİ SALDIRIDA BULUNULDU VE DARBEDİLDİM"

Uğur Ürper, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam bir restoranda yemeğimi yedikten sonra ticari taksiyle evime gitmek üzere yola çıktım. Yolculuğum sırasında motosikletli bir grup tarafından içinde bulunduğum taksinin önü kesildi. Bu grubun içerisinde eski il başkanı Nail Kızıl da bizzat yer alıyordu. Ardından tarafıma fiziki saldırıda bulunuldu ve darbedildim."

"KABUL EDİLEMEZ BİR ŞİDDET EYLEMİDİR"

Yaşananları yalnızca kendisine yönelik bir saldırı olarak görmediğini belirten Ürper, "Bu durum hukuk devletine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yönelik kabul edilemez bir şiddet eylemidir." dedi.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Uğur Ürper, olay sonrası hastaneye başvurarak darp raporu aldığını ve yetkili makamlara suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Saldırıya karışan herkesin, kim olursa olsun, hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.

İddiaları reddeden Muğla İl Başkan Nail Kızıl ise olay yerine kavga ihbar üzerine gittiğini söyledi.

"KAVGAYI AYIRMAYA GİTTİM"

Nail Kızıl, "Beni aradılar, 'gençlik kollarından gençler kavga ediyor' dediler. Biz de olay yerine gidip ayırdık. ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye müdahale ettik. Ben Uğur’a tekme atmadım, dövmedim. Kavgayı ayırmaya gittim. Bana iftira atıldığı için ben de şikayetçi oldum." dedi.

Olayla ilgili tarafların karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.