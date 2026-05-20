Muğla'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Bodrum ile Milas ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümle biten kaza...
Seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Can Çam'a çarptı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 25 yaşındaki Onur Can Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, genç adamın cenazesi gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)