Muğla'da polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yere serdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında bir şahıs, iddiaya göre başka bir kişiye ait kimliği gösterdi.

Durumun fark edilmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı.

Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken durumu gören G.K. isimli vatandaş, kaçan şahsa müdahale etti.

G.K.'nin yumruk darbesiyle yere düşen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

İki ayrı suçtan arandığı, ayrıca motosiklet hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarını da işlediği tespit edilen A.T., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahsın kaçması ve vatandaşın yumrukla müdahalesi yer alıyor.