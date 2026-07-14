Muğla'da rüzgarın büyüttüğü yangın 1 saatte söndürüldü

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıçiftlik Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

DESTEK EKİP VE ARAÇLAR GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışma sonucu yangın, yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.