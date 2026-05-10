Muğla'da uçurtma festivali: Renkli görüntülere sahne oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi destekleriyle bu yıl 21’incisi düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali Gümbet Değirmenler mevkisinde renkli görüntülerle başladı.

Festivale, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular, müzisyen Bora Gencer, organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ile binlerce aile çocuklarıyla katıldı.

YARIŞMALAR DÜZENLENDİ, DANS GÖSTERİLERİ YAPILDI

Festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı.

Ücretsiz ikramların da olduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

FUTBOLCULAR DA UÇURTMA UÇURDU

Etkinlikte uçurtmalar, Konacık Cahit Özvezneci Ortaokulu yararına satıldı.

Organizasyonda Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ve beraberindeki futbolcular ile protokol heyeti tarafından sahnede pasta kesildi ayrıca futbolcular da uçurtma uçurdu.

"BODRUM'UN EN KALABALIK ORGANİZASYONU"

Etkinlik ile ilgili konuşan organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, şu sözleri kullandı:

"7 bisikleti çocuklarımıza hediye ettik. Yılın annesine bulaşık makinesi verdik. Her zaman diyorum, Bodrum’un en kalabalık organizasyonu. Bu iddiamı sürdürüyorum."

"EĞLENİYORUZ"

Etkinliğe katılan Alya Cemiloğlu, çok eğlendiklerini belirterek uçurtma uçurduğunu ve yüz boyama etkinliği yaptığını ifade etti.

Anneler Günü kapsamında etkinliğe geldiklerini ifade eden İnan Ulutaş, şöyle konuştu:

"Eşim ve çocuğumla geldim, güzel vakit geçiriyoruz. Konseri dinledik, alanda vakit geçiriyoruz."