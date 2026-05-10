Muğla'da üniversiteden 6,5 yıl sonra mezun olan genç kredi çekip lokma döktürdü

Muğla'da ilginç bir mezuniyet kutlaması kaydedildi...

Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 4 yıllık bölümü 6,5 yılda bitiren Ahmet Dündoğan, mezuniyet sevincini Dalaman sokaklarında lokma döktürerek paylaştı.

Dündoğan'ın "başarı" tanımı ise dinleyenleri gülümsetti.

"ASLINDA 2 BUÇUK SENEDE BİTİRMİŞ OLDUM"

Okulu uzatmasını bir strateji gibi anlatan Dündoğan, "Bir abim bana 'Üniversiteyi 4 yılda okursan 4 yılda bitirirsin, 5 yılda okursan 1 senede bitirmiş olursun' demişti. Ben de onun sözünü örnek aldım ve 4 yıllık okulu normal süresinin üzerine eklediği süreyi kastederek aslında 2 buçuk senede bitirmiş oldum" dedi.

"AİLEM İLK 5 SENE ÇOK DESTEK OLDU"

Eğitim süreci uzadıkça ailesinin desteğinin yerini ümitsizliğe bıraktığını belirten Dündoğan, "Ailem ilk 5 sene çok destek oldu, sonra ümitleri kesildi ama bitirmek icap etti, ben de bitirdim" dedi.

"BU LOKMAYI DÖKTÜRMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİM"

Başka işlerle de uğraştığı için okulun uzadığını belirten genç mezun, verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

4. sınıftayken "Uğur Abi" dediği lokmacı esnafıyla sözleşen Dündoğan, bir sonraki hedefini de şimdiden belirlediği söyleyerek, "Geç oldu ama güç olmadı. Bu lokmayı döktürmek için kredi çektim. Şimdi kredi borcum bitince, bir lokma da bankanın önünde döktürmeyi düşünüyorum" dedi.