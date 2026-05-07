Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Muğla’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1.348 sentetik ecza ve 45 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırılmıyor.
Bu kapsamda emniyet ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI
Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesine uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen 3 şüphelinin bulunduğu araçlarda arama yapıldı.
BİN 348 ADET SENTETİK ECZA HAPI VE 45 ADET UYUŞTURUCU HAP
Yapılan aramalarda bin 348 adet sentetik ecza ile 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan işlem başlatıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)