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Muğla'da yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür

Fethiye'de yaşayan bir grup İngiliz, koronavirüsle mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

AA |
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Muğla'da yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'ye, Türkiye 150 bin maske ve 100 bin tulumdan oluşan bir yardım göndermişti.

İngiltere'ye ulaşan malzemeler, ülkede medyasında geniş yer bulmuş ve birçok İngiliz makamı yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Bir teşekkür de Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz vatandaşından geldi.

VİDEO İLE TEŞEKKÜR ETTİLER

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşları, kronavirüs ile mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kendi aralarında organize olan İngilizler, çektikleri teşekkür videolarını Fethiye Belediyesi'ne gönderdi.

Basınla paylaşılan görüntülerde Türkiye'ye teşekkür eden İngiltere vatandaşı Jan Jones, 31 yıldır Türkiye'de yaşadığını kaydetti.

Muğla'da yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür VİDEO

"YARDIM BENİ ŞAŞIRTMADI"

İkliminin yanı sıra Türk insanının iyilik ve yardımseverliği nedeniyle de 15 yıl önce Fethiye'ye yerleştiğini aktaran Jones, "Türk hükümetinin İngiltere'ye yardımıyla çok mutlu olduk. Şu anda birçok ülke krizle başa çıkmaya çalışıyor. Türkiye'ye ülkemize yaptığı yardım için minnettarız. Açıkçası ben bu yardım için şaşırmadım. Tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İKİNCİ EVİM"

Emekli hemşire Angele Sowten ise salgınla mücadele eden tüm meslektaşlarına minnettar olduğunu dile getirdi.

Çektiği videoda, "Türk hükümetine, İngiltere'ye yardım ettiği için teşekkür ediyorum." diyen Sowten, "Türkiye ikinci evim olduğu için de gururluyum. Hepimizin hayatı önemli, bu işte beraberiz. Teşekkürler Türkiye." dedi.

"ÇOK FAYDALI OLACAK"

Emekli hemşire Carol Vaughan da videosunda, "Bu erzaklar her gün virüsle mücadelenin ardından evine dönenen sağlık ekipleri için çok faydalı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Mick Scarsbrook ise çektiği videoda dünyanın salgın nedeniyle kriz yaşadığı bir anda Türkiye'nin diğer ülkelere yardım eden ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti. Scarsbrook, Türkiye'nin, İngiltere'ye gönderilen yardımlar için teşekkürü hak ettiğini vurguladı.

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