Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

İspanya'da iki kez saldırıya uğrayan adam

İtalyan belediye başkanı: Her şey nasıl güzel olacak?

1 Trump önemsemedi, halk marketlere koştu Tüm uyarılara rağmen virüsü önemsemeyen Trump'a karşı, ABD halkı marketlere akın ediyor. Marketlerin önündeki kuyrukların ucu bucağı görünmüyor.

2 Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor Milli Savunma Bakanlığı’nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak koronavirüsten korunduğu belirtildi.

3 Napoli, Hakan'ın peşinde İtalyan basını, Napolili Milik ile Milanlı Hakan Çalhanoğlu'nun takas edileceğini yazdı.

4 Zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale Arjantin’de polis, koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişileri kovaladı.

5 Dede ve torunların koronavirüs önlemli sevgisi İngiltere’de koronavirüs salgını sebebiyle kendilerini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarının çocuklarını camın arkasından sevdi.

6 Adıyamanlı amcaların salıncak keyfi Koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen parklara akın eden Adıyamanlılar salıncakta birbirlerini salladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.