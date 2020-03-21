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Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile beraber yaşayan şahıs, villada bıçaklanmış halde ölü bulundu.

İHA | 21.03.2020 - 16:16..
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ile birlikte yaşadığı İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

İNCELEME YAPILDI

Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

FAİL YA DA FAİLLER ARANIYOR

Jandarma ekipleri öte yandan, cinayeti işleyen fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

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