Muğla'daki lüks villada cinayet: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ile birlikte yaşadığı İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi.
Eve gelen jandarma ekipleri, Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
İNCELEME YAPILDI
Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
FAİL YA DA FAİLLER ARANIYOR
Jandarma ekipleri öte yandan, cinayeti işleyen fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.