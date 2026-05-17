Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Dikilitaş mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Yangın söndürme helikopterinin de sortileri ile havadan destek verdiği çalışmalar sürüyor.