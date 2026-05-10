Muğlaspor, Elazığspor'u yenerek 1.Lig'e yükseldi

2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi.

MUĞLASPOR, PENALTILARLA 1. LİG’E YÜKSELDİ

Bursa Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Muğlaspor, penaltı atışları sonucunda kazandı ve 1. Lig'e yükseldi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta, ilk 5 penaltıda iki takım da 2'şer kez kalecilere takıldı. 10. penaltılar sonucunda Muğlaspor, toplamda 8-7'lik skorla kazanarak 1. Lig'e yükseldi.

ÜST ÜSTE 3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK

Muğlaspor, üst üste 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayarak 1. Lig'e yükseldi. 2024'te Bölgesel Amatör Lig, 2025'te 3. Lig ve 2026'da 2. Lig'de bir üst lige yükselme sevinci yaşadı.

Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen 4. takım Muğlaspor oldu.

1. Lig'den 2. Lig'e düşen takımlar ise Serik Belediyespor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor olmuştu.