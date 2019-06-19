Muhalefet bedelli fiyatına karşı çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Askeralma Kanunu'nu teklifi görüşülüyor.

Teklifteki bazı maddeler milletvekilleri arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Dün Meclis'te konuşulan en önemli konu bedelli askerliğin fiyat oldu. Muhalefet partilerinden vekiller 31 bin liranın yüksek bir rakam olduğuna dikkat çekti.

Teklif aylık 5 bin lira civarı üzerinden bedelli askerliğin yapılması yönünde.

"BENİM KÖYÜMDEKİ ÇOCUK DA FAYDALANABİLMELİ"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, konuyla ilgili olarak şunlar söyledi: "Burada bir eşitsizlik var, Anayasa’ya aykırılık var. Daha önce de söyledim, ücret konusu bedelli askerlikteki. Ücret konusu bana göre Anayasa’ya aykırı. Benim köyümdeki çocuk, çoban arkadaşım da bu bedelli askerlikten yararlanabilmeli, bir fabrikatörün çocuğu da yararlanabilmeli, bir milletvekilinin çocuğu da yararlanabilmeli, herkes yararlanabilmeli ama siz ücreti belli katsayılara, belli formüllere dayandırıp da tek bir ücret yaptığınız zaman olmaz.

HANE HALKI GELİRİNE GÖRE KATSAYI BELİRLENSİN

Dedik ki, önerdik: “Hane halkının gelirine göre bir katsayı, bir kademe belirleyin hane halkının gelirine göre. Hane halkı 10 bin lira kazanıyorsa çocuğunun bedellisi şu olsun, 50 bin lira kazanıyorsa hane halkı bedellisi 50 bin lira, 100 bin lira olsun ama 1 milyon lira kazanıyorsa da çok daha fazla olabilir.” dedik. Bu önerimiz çok dikkate alınmadı. Ben bu öneri konusunda hâlen ısrar ediyorum."





"15 BİN LİRAYI KAÇIRANI CEZALANDIRMIŞ OLUYORSUNUZ"

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar da, "Değerli arkadaşlar “31 bin lira mı, beş ay mı?” dediğiniz zaman Türkiye’de bu bedeli ödeyebilecek vatandaş sayısı çok azdır. Bari 31 bin lirayı ödeyecek… Artık bu kura işini bir kenara bırakıp 460 bin bakayanın, yoklama kaçağının, 1 milyon 600 bin öğrencimizin, artık yaş sınırı da olmadığına göre -Askerlik Yasası’nı netleştirerek- bu vatani görevini gerek bedelli yaparak gerek sözleşmeli yaparak gerek uzun dönem yaparak hayatından çıkarabilmesi adına, net, kısa, adaletli, eşit ve merhametli yasalar çıkarmak zorundayız. Bu vesileyle, bedelli askerlik yasasının acilen, bir ticari hesap gibi katsayıyla çarpılarak ortaya çıktığına inanıyorum ama bir günle 15 bin lirayı kaçıranı da 16 bin lirayla cezalandırmış oluyorsunuz." ifadelerine yer verdi.





"ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMALI"

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise, "Cumhurbaşkanı katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlikle ilgili olarak bedelli askerlik bedelinin altı aylık maaş muadili olduğunu ifade ediyor. Şimdi, buna göre, eğer 31 bin lira üzerinden düşünürseniz aylık maaş 5 bin TL olmalıdır Türkiye’de. Cumhurbaşkanının belirlediği bu rakamın neye göre belirlendiği meçhuldür. Ülkemizde asgari ücret 2.020 TL’dir. Dolayısıyla, 5 bin lira olarak nasıl hesaplanıyor, bunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

Şimdi, burada önergemizde de açık bir şekilde söylediğimiz gibi, ülkede asgari ücret 2020 TL ise bedelli askerlik ücretinin de bu asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekir." dedi.

"ADİL Mİ"

Maddeye itiraz eden bir başka isim İyi Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, "Hâlihazırda bedelli askerlik için 15 bin Türk lirası ödeyerek askere alınmayı bekleyenler varken bugün 31 bin Türk lirası ödenmesi adil mi? Bedelli askerlikte para miktarı düşürülemez mi?" dedi.