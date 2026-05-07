Muhammed Bakır Kalibaf'tan 'ABD ile anlaşma yakın' iddialarına yalanlama

ABD ile İran arasında ateşkes sağlansa da başta Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve geçiş kısıtlaması olmak üzere belirsizlikler de devam ediyor.

İki ülke arasında çeşitli açıklamalarla restleşmeler devam ederken ABD basınından da konuya dair dikkat çekici açıklamalar geliyor.

ABD merkezli Axios'ta yer alan son haberde, Tahran ve Washington yönetimlerinin anlaşmaya çok yakın oldukları öne sürüldü.

İRAN'DAN YALANLAMA

İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, daha önce de bir çok kez "anlaşma yakın" haberleri yapan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık demeç verdiği Amerikan "Axios" platformundaki haberi alaycı bir dille reddetti.

KALİBAF'TAN ALAYCI PAYLAŞIM

Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca "Bana güven kardeşim" anlamına gelen "Source: Trust Me Bro" ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios'un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" değerlendirmesi yaptı.