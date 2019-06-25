Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun söylemi partiye zarar verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, çay ve simit hesabı yaparak asgari ücretlilerin, geçmişe nazaran daha iyi bir durumda olduklarını söylemişti.

ÇAY VE SİMİT 2 LİRA

Akbaşoğlu, "Dolar bazından da alsan, altın bazından da alsan, simit çay hesabı da yapsan asgari ücretlinin durumunun daha iyi olduğunu ispat edeceğim. Çankırı'da çay ne kadar 1 lira, 1 simit aldığın takdirde ne kadar? 2 lira. Ben 5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda seçimlere girme çalışmalarında genel başkanımız bir hesap yapıyordu. 5 kişilik ailenin sabah, öğle ve akşam çay ve simit yemesi ve içmesi durumunda 2002 yılında asgari ücretli bir vatandaşımızın 5 kişilik ailesinin parası çay simide yetmiyordu.

AK Partili vekilin çay simit hesabı VİDEO





"1 AY SİMİT YESENİZ..."

Kaç lira bir bekar çalışanın asgari ücreti 2 bin 20 lira. 1 çay 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile sabah kahvaltısında ne kadar tüketmiş olur? 10 lira. 3 öğün çarpı 10, 30 lira yapar. Peki bir ay kaç gün 30 gün. 30 çarpı 30 eşittir 900 lira. Asgari ücret ne kadardı? 2 bin 20 lira. 20 bin 20 eksi 900 ne yapar? Demek ki 1.120 lira cebinize kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

BİNALİ YILDIRIM'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

AK Partili vekilin bu açıklamaları seçimlerden önce fazlasıyla gündemde yerini aldı ve Binali Yıldırım'ın işini zorlaştırdı.

23 Haziran sürecinde çok sıkı bir çalışma yapan Binali Yıldırım, tüm çabalarına rağmen Ekrem İmamoğlu'dan 800 bin oy fark yedi.