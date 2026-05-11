Muharrem Can Kurtuluş cinayeti davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis

İstanbul'da Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Muharrem Can Kurtuluş cinayeti davasında karar çıktı.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; mahkeme, sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın, Muharrem Can Kurtuluş’un öldürülmesi eylemine birlikte iştirak ettiklerine hükmetti.

Mahkeme, üç sanığı da Türk Ceza Kanunu’nun 'kasten öldürme' suçunu düzenleyen 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, sanıkların cezasında takdiri indirim yapılmasına da yer olmadığı belirtildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, kararın kesinleşmesi halinde cezalarının infazı için ilgili ceza infaz kurumlarına bildirim yapılmasına hükmedildi.

ATAKAN GÖKMEN'E AYRICA SİLAH CEZASI

Mahkeme, sanık Atakan Gökmen hakkında 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da karar verdi.

Atakan Gökmen, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 3 yıl hapis ve 500 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Günlüğü 100 liradan hesaplanan adli para cezası, 50 bin TL olarak belirlendi.

Mahkeme ayrıca Atakan Gökmen hakkında, daha önce kesinleşmiş mahkumiyeti bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verdi.

SONKAN GÖKMEN VE ASİLCAN ARAS'A HIRSIZLIK CEZASI

Kararda, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında ayrıca 'hırsızlık' suçundan da hüküm kuruldu.

Mahkeme, iki sanığı da Muharrem Can Kurtuluş'a ait cep telefonunun alınması nedeniyle hırsızlık suçundan cezalandırdı.

Eylemin gece vakti işlendiği gerekçesiyle ceza artırıldı ve Sonkan Gökmen ile Asilcan Aras’a ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verildi.

TAHA KESKİN BERAAT ETTİ

Davada 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan Taha Keskin hakkında ise beraat kararı verildi.

Mahkeme, Taha Keskin’in üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

MAHKEME: TELEFON KAVGA SIRASINDA ALINDI, ARDINDAN ATEŞ EDİLDİ

Duruşma tutanağına yansıyan değerlendirmeye göre olay, Beylikdüzü’nde bir restoran çıkışında başladı.

Tarafların daha sonra West Marina İspark otoparkına gittiği, burada Muharrem Can Kurtuluş’un bulunduğu araç çevresinde tartışma çıktığı belirtildi.

Dosyaya göre Muharrem Can Kurtuluş’a ait cep telefonu olay sırasında alındı.

Ardından yaşanan gerilimde Atakan Gökmen’in silahla 6-7 el ateş ettiği, Muharrem Can Kurtuluş’un yaralanarak yere düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Mahkeme, olayın oluş şekli, tanık beyanları, kamera görüntüleri, bilirkişi raporları, adli tıp raporları ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirerek üç sanığın öldürme eyleminden sorumlu olduğuna karar verdi.