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Muharrem İnce'nin hedefi CHP liderliği

Kemal Kılıçdaroğlu ile liderlik yarışı içerisinde olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 12:33..
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Muharrem İnce'nin hedefi CHP liderliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşasa da parti liderliğinden vazgeçmedi.

Kurultaylarda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce, tüm çabalarına rağmen koltuğu ele geçiremedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, Muharrem İnce yeniden sahalarda.

Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi de kaybedeceği öngeren İnce, partililerle bir araya gelmeye başladı.

Muharrem İnce'nin bu çalışması sahada kendisini göstermeye başladı.

"HOŞ GELDİNİZ GENEL BAŞKANIM"

Öyle ki; seçim çalışmaları için Manisa'ya giden İnce'yi karşılayan partililer, "Hoş geldiniz sayın genel başkanım" dedi. İnce de "Hoş bulduk" karşılığını verdi.

Muharrem İnce, önceki gün yaptığı açıklamada CHP genel başkanı olmayı hedeflediğini açık bir şekilde dile getirmişti.

Muharrem İnce'ye: Genel başkanım hoş geldiniz VİDEO

İnce: Ben de CHP'nin başına geçmek istiyorum VİDEO

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