Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de gözaltına alınmıştı.

Gelin Böcek'in verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in ifadesinde çelişkiler dikkat çekti.

Böcek, milyonluk para transferleri, taşınmaz alımları ve şüpheli mesajlar karşısında “Bilmiyorum”, “Hatırlamıyorum” ve “Eşim yapmış olabilir” şeklinde savunma yaptı.

Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek’in belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı yüzde 10’luk komisyonlarla hayatını idame ettirdiğini ve boşandığı eşi için 75 milyon TL akladığını iddia eden Zuhal Böcek, sorguda bu iddialarını reddetti.

Böcek, söz konusu iddiaları eşini korkutmak için söylediğini belirtti.

EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ

Zuhal Böcek, ifadesi boyunca eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini iddia ederken telefonunda yapılan incelemede; eşine ait tüm gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlara ulaşıldı.

Eşinin belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin yazdığı mesajlar da hatırlatılan Böcek, "Bir arsa meselesiydi" diyerek geçiştirdi.

Telefon incelemesinde eşine yönelik "Yüzde 10 ile geçinen ezik" ifadesini kullanan Zuhal Böcek, bu sözü bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.

PARA AKLAMA MESAİSİ

Zuhal Böcek ifadesinde, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini "abla" ve "anne"sinin birikimlerine dayandırarak aklamaya çalıştı.

Böcek, kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon TL’ye sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon TL gönderdiğini söyledi.

Ancak ablasının zaten daire için ödediği tutarı göndermek için satın aldığı lüks konutu oğlunun üzerine yapmasını şart koştuğunu iddia etti.

"PARALAR NEREDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Zuhal Böcek savcılık sorgusunda, ayrıca hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyledi.

Savcılığın, özellikle Zuhal Böcek’in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın aldığını iddia etmesi, "kayıt dışı para trafiği" şüphesini de artırdı.

Böcek'e hesabına kuyumcudan gelen yüksek miktarda paralar da soruldu.

Bu soruya "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" diye cevap veren Böcek, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" dedi.

Bu ifade para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek’in olduğuna işaret etti.

HİÇ GİTMEDİĞİ ŞİRKETTE SİGORTALI GÖSTERİLDİ

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti.

Böcek konuya ilişkin "Gökhan’dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım." dedi.

Zuhal Böcek’in, hangi gayrimenkulü kime sattığına dair hiçbir somut veri sunamaması, "hayali istihdam", "suç gelirini aklama" ve “yalan beyan” kanaatini güçlendirdi.