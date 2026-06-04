Muhittin Böcek yeni ifade verdi: Özel'e 950 bin euro teslim ettik

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişme...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınıp tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere savcılığa başvurdu.

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ 'RÜŞVET' İDDİALARI

Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in geçtiğimiz aylarda verdiği ek ifadeler, soruşturmanın siyasi boyutunu da gündeme taşıdı.

Böcek, Başsavcılığa verdiği kapsamlı ek ifadesinde oğlu Gökhan Böcek'in daha önceki beyanlarını doğruladı.

Buna göre, 2024 yerel seçimleri öncesi CHP Genel Merkezi'nden maddi talepler geldiği, oğlu Gökhan'ın ifadesine göre 1 milyon euro istendiği ve kendisinin de "Gereğini yap" yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

ÖNCEKİ İFADELERİNDE PARA ALIŞVERİŞİNİ YALANLAMIŞTI

Böcek, bu beyanın doğru olduğunu savcılığa aktardı.

İddialarda ayrıca seçim sürecinde çeşitli isimler üzerinden para talepleri ve teslimatlar yer aldı.

Böcek, daha önceki ifadelerinde Manisa'da, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili proje görüşmesi yaptığı, para alışverişi iddialarını yalanlamıştı.

SON İFADESİNDE ÖZEL'İN MADDİ TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Daha sonra 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanacağını belirten Böcek, son verdiği kapsamlı ifadede ise bu iddiaları kabul etti.

Böcek, bu ifadelerinde Özel, bazı milletvekilleri ve parti yönetimiyle ilgili maddi talepleri olduğunu bildirdi.

ZEYREK'E 950 BİN DOLAR TESLİM ETTİĞİNİ DOĞRULADI

Böcek ifadesinde, seçim döneminde Özgür Özel'in talebi ile Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro teslim ettiğini doğruladı.

Böcek, Özel’in talebi ile seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptıklarını itiraf etti.

ÖZEL, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Özgür Özel ise TBMM grup toplantılarında bu iddialara sert tepki göstermişti.

İfadelerin şantaj ve tehdit altında alındığını, mal varlığına el koyma ve aile üyelerinin tutuklanmasıyla baskı yapıldığını savunan Özel, 'iftira' ve 'kumpas' olarak nitelendirmişti.

HTS VE PTS KAYITLARI BÖCEK'İN İDDİALARINI DOĞRULADI

Ancak Böcek'in HTS kayıtlarının da yer aldığı tutanakta; 15.01.2024 günü Manisa'ya geldiği, kentte en az 8 saat 22 dakika 03 saniye süreyle baz verdiği tespit edildi.

Baz sinyali verdiği Manisa'da Ferdi Zeyrek'e ait FZ Yapı hattı ile üç kez görüştüğü, bu görüşmeler sırasında FZ Yapı hattının FZ Yapı adresiyle uyumlu bölgede bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca PTS kayıtlarının da yer aldığı bir başka raporda, Böcek'e ait aracın; belirlenen tarihlerde; Manisa ilinde bulunduğu da kayıtlara geçti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Böcek, ifadesinde ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 10.01.2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma hatırladığım kadarıyla akşam saatlerinde geldi. Otelde bir görüşme gerçekleştirdik fakat kendisi bu otelde konaklamadı. Yine Ankara'da bulunan Sheraton isimli otele gitti. Sabah saatlerinde tekrar benim kaldığım otele geldi. Tekrar görüştük.

"OĞLUM, ÖZEL'İN TALİMATI İLE 1 MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİ"

Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat uyarınca, gerekli maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim.

Oğlum, Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın araması neticesinde 1 milyon euroyu teslim etmek üzere gün içinde Genel Merkez binasına gitti. Parayı kime teslim ettiğini bilmiyorum fakat oğlum daha önce ifadesinde bu hususu belirtmişti.

"ADAYLIĞIMA KATKISI OLUR DİYE MANİSA'YA GİTTİM"

Aynı şekilde adaylığım henüz açıklanmadan önce, Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15.01.2024 tarihinde gittim. Hem adaylığım henüz açıklanmadığı için Özgür Özel'in kendi memleketi olması sebebiyle ve de Genel Başkan olması sebebiyle, adaylığıma da katkısı olur düşüncesiyle Manisa'ya gittim. Daha önce yukarıda bahsettiğim Ankara'daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu.

"MANİSA'YA YANIMA 950 BİN EURO İLE GİTTİM"

Bunun üzerine Manisa iline giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı.

Manisa'ya makam aracım olan 07 ABB 008 plaka sayılı Audi A8 L marka ve model siyah renkli araç ve plakasını hatırlamadığım Skoda marka siyah renkli araç ile öncü artçı şeklinde gittim.

"İLK OLARAK ZEYREK'İN OFİSİNDE BULUŞTUK"

Manisa'ya makam şoförü Aydın Günaydın, özel kalem Yasin Yellice, başdanışmanım Cem Oğuz, koruma polisi Duran Kuzucu, fotoğrafçı Serdar Yavuz ile birlikte gittik. Hatırladığım kadarıyla öğle saatlerine doğru Manisa iline vardık. Burada ilk olarak Ferdi Zeyrek'in ofisi olduğunu düşündüğüm yerde buluştuk. Burada bölge milletvekilleri vardı. Ayrıca daha önce Özgür Özel'in danışmanı olarak bildiğim Demirhan Gözaçan isimli şahıs da vardı.

"ZEYREK'E ÖZEL'İN TALİMATIYLA 950 BİN EUROYU TESLİM ETTİM"

Burada sosyal proje sunumu yapıldı. Ayrıca da kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de "Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun" dedim.

Bunu, yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım.

"ÖZEL'İN ADAYLIĞIMA KATKISI OLUR DİYE YAPTIM"

Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey ile olan yakınlıkları sebebiyle, bunun da adaylığıma katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım. Ofisteki görüşmeden sonra hep birlikte yemeğe gittik. Akşamüstüne doğru Manisa'dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada dediğim gibi sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı.

"BENDEN BAŞKA YERLERE DE MADDİ YARDIMDA BULUNMAM İSTENDİ"

Ocak ayı sonlarında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığım açıklandı. Devam eden süreçte genel merkezin ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki daha önceki seçimlerde CHP Genel Merkezince adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanırdı. Fakat ilk kez genel merkezden herhangi bir destek alamadık. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi.

"15 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI"

Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı. Ayrıca Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi ellerinde araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi.

"LANSMANDA DA ÖZGÜR ÖZEL'E 200 BİN DOLAR DAHA VERİLDİ"

24.02.2024 tarihinde, genel başkan Özgür Özel'in katıldığı ve Antalya Cam Piramit'te düzenlenen lansman yapıldı. Oğlum Gökhan Böcek'in ifadesinde belirttiği gibi burada da Özgür Özel'e 200 bin dolar verilmiştir. Bu olay Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir. Seçim harcamalarını oğlum yaptığı için ben bizzat bunlarla ilgilenmedim. Sadece oğluma genel bir talimat verdim.

Adaylık parası ve seçim masraflarında kullanılan paralar, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi, gönüllüler, partililer ve destekçilerim tarafından karşılanmıştır. Aradan zaman geçmesi ve yoğun bir dönem olması sebebiyle bu kişilerin tamamını hatırlamam mümkün değildir."