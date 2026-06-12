Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması Ankara’ya devredildi

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen adli soruşturmada, yeni bir aşamaya geçildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

SORUŞTURMA DOSYASI ANKARA’YA DEVREDİLDİ

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu.

Alınan yetkisizlik kararı doğrultusunda dosya; tüm belge, ifade ve delillerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

ANKARA SÜRECİ BAŞLADI: DOSYA İNCELENECEK

Dosyanın Ankara’ya ulaşmasının ardından Başsavcılık, mevcut soruşturma evraklarını detaylı şekilde incelemeye alacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarında izlenecek yol haritasının bu incelemelerin ardından belirleneceği ifade ediliyor.

Yetkililer, soruşturmanın kapsamlı biçimde ele alınacağını ve mevcut delillerin yeniden değerlendirileceğini belirtiyor.

2009’DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 2009 yerel seçim çalışmaları kapsamında kiralanan helikopterle Kahramanmaraş’taki mitinge katılmıştı. Çağlayancerit ilçesindeki programın ardından Yozgat’a gitmek üzere havalanan helikopter, Göksun ilçesi kırsalında düşmüştü.

Kaza sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin cansız bedenlerine, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkiinde ulaşılmıştı.

TÜRK SİYASETİNDE İZ BIRAKAN BİR İSİM

Siyasi hayatı genç yaşlarda başlayan Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları’ndan başlayarak Milliyetçi Çalışma Partisi ve ardından kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) genel başkanlık görevlerinde bulundu.

1993 yılında BBP’yi kuran Yazıcıoğlu, 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili olarak yeniden TBMM’ye girmişti.

“ELLER SİLAH DEĞİL, KALEM TUTMALI” SÖZÜYLE HATIRLANIYOR

Gençlik yıllarından itibaren siyasette aktif rol üstlenen Yazıcıoğlu, özellikle gençliğe yönelik mesajlarıyla dikkat çekmişti. “Eller silah değil, kalem tutmalı” sözü, onun siyasi duruşunun sembollerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

HELİKOPTERLE YAPILAN SON SEÇİM ÇALIŞMASI

2009 yerel seçimleri sürecinde ilk kez helikopter kiralayarak mitinglere katılan Yazıcıoğlu, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmüştü. Ancak bu seyahatlerden biri, 25 Mart 2009’da yaşanan trajik kazayla sonuçlandı.

TÜRKİYE’NİN YAS TUTTUĞU GÜN

Kaza sonrası başlatılan arama çalışmaları günlerce sürmüş, Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşmişti. Cenazesi 31 Mart 2009’da Ankara Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergâhı’na defnedilmişti.

SÜREÇ YENİDEN ANKARA’DA

Dosyanın Ankara’ya gönderilmesiyle birlikte soruşturmada yeni bir dönem başlarken, kamuoyu sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor. Başsavcılığın incelemesinin ardından yeni adımların belirlenmesi bekleniyor.