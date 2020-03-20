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Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı

Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.

DHA | 20.03.2020 - 18:13..
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Ankara'da Şereflikoçhisar'a bağlı İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından tedbir almak istedi.

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı VİDEO

DİREKLERE KOLONYA ASTI

Doğan bu kapsamda, Sezai Şimşek, Ankara ve Zafer İlköğretim Okulu caddelerinde bulunan direklere içi kolonya dolu dispenserler monte etti.

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı -2

"KORONMAK İÇİN TEMİZLİĞE DİKKAT EDELİM"

Muhtar Salcan, mahalle sakinlerini koronavirüse karşı korumayı amaçladığını belirterek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık söz konusu caddelerde yürüyen vatandaşlarımız, ellerini kolonya ile dezenfekte ederek kendilerini koronavirüs hastalığından koruyacaklar" dedi.

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı -1



Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı -3

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı -4

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı -5

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