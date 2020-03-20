Muhterem Nur vefat etti

Uzun süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

'ÇABUK ÖLMEM İÇİN DUA EDİN' DEMİŞTİ

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in vefatının ardından dikkat çeken bir açıklama yaparak, “Ne olur, eğer beni seviyorsanız çabuk ölmem için dua edin. Ben Müslüm’süz yaşayamam. 30 yıl boyunca hiç ama hiç ayrılmamıştık. 4 aydır ondan ayrı, ölü gibiydim zaten. Artık yaşamamın hiçbir anlamı kalmadı. Geçen gün rüyamda beyaz kefenle onu görmüştüm, vedalaşmıştım. Kuşlar gibi elimden uçup gitti. Dün gece hiç uyuyamadım, sabah da öldüğünü söylediler." demişti.