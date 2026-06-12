Muhteşem Yüzyıl'ın Minik Mihrimah'ı görenler tanıyamıyor: İşte son hali

Halit Ergenç, Meryem Uzerli gibi dev isimleri buluşturan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçse de izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor.

Dizinin yalnızca başrol oyuncuları değil, performanslarıyla göz dolduran çocuk yıldızları da hafızalara kazınmıştı.

Bu isimlerden biri olan ve Mihrimah Sultan’ın çocukluğunu canlandıran Ayda Acar, artık bambaşka biri.

Büyüdü, kocaman oldu

Ekranların minik Mihrimah Sultan’ı olarak hatırlanan Ayda Acar, aradan geçen sürede büyüyerek 18 yaşına girdi.

Genç oyuncunun son hali, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Küçüklüğündeki sevimliliğiyle izleyicilerin hafızasına kazınan Acar’ın bu büyük değişimi, beğeni yağmuruna tutuldu.