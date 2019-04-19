Müjde Ar: Benden geçti artık

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Müjde Ar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği AVM’de bir mağazadan takı alan Müjde Ar, daha sonra diğer mağazaları gezerek reyonlardaki ürünleri inceledi.

"BENİM İÇİN FAZLA YORUCU OLUR"

Kendine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren oyuncu, “Herhangi bir proje teklifi gelirse kabul edemem, bizden geçti artık. Zaten sinema oyuncusuydum; 90 dakika film çekerdik, şimdi 120 dakika gibi sürelerde dizi çekiyorlar. Fazla yorucu olur benim için, öyle bir şey düşünmüyorum" dedi.