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Müjde Ar: Öpüşürken hiçbir şey hissetmezdim

Güzelliğiyle ve yer aldığı filmlerle Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasına giren Müjde Ar, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 09:14..
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Müjde Ar, onur konuğu olduğu bir etkinlikte çarpıcı açıklamalar yaptı. Sinemanın ve sanatın içinde büyüdüğünü söyleyen 45 yıllık oyuncudan, sinema dünyasına damga vuracak itiraflar geldi.

Müjde Ar'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"Ben ‘Deli Aysel’in kızıyım. Kulislerde sandıkların içinde büyüdüm. Çocukluğum Karagümrük’teki Aysu Sineması’nda geçti. Bilet kesen adamla aram iyiydi. Sabah-akşam film izlerdim.

"BEN ÇİMENLERİ SIKMADIM"

Filmlerde şu dikkatimi çekiyordu: Erkek, kadını çimenlerin üzerine yatırıyor. Öpüşme başlıyor. Sonra kadının eli çimenleri yoluyor. Kendi kendime ‘Ben çimenleri yolmayacağım’ derdim.

"ALLAH'IN KÖFTESİ"

Hep ‘Sevişme sahnelerinde ne oluyor?’ diye sorulur. Hiçbir şey olmuyor. ‘Öpüşürken ne hissediyorsun?’ diyorlar. Allah’ın köftesi gibi geliyor, ne duygusu? Hiçbir şey hissetmezdim.

Bırakın sette aşık olmayı, birçok ünlü aktör arkadaşımla bu tür sahneleri küs olarak çekiyorduk. Ama herkes aşk yaşıyoruz sanıyordu."

Müjde Ar: Öpüşürken hiçbir şey hissetmezdim

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