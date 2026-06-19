Müjde Uzman'dan Ece İrtem paylaşımı

35 yaşında hayatını kaybede Ece İrtem'in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreniyle de konuşulmuştu.

Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularının törene katılmadığı yönündeki iddialar tartışma konusu oldu.

ÜNLÜLERDE SADECE GÜRKAN UYGUN VARDI

Cenazede dikkat çeken tek isim Gürkan Uygun oldu. Uygun acılı aileye başsağlığı dilerken cenazede de en önde yer aldı.

Sosyal medyada hiçbir oyuncunun cenaze törenine katılmaması eleştirilirken, dizinin eski oyuncularından Müjde Uzman'ın taziye paylaşımı da gündem oldu.

"ÇOK ÇOK ÜZÜLDÜM"

Dizinin Alev'i Müjde Uzman, 'Kendisiyle hiç karşılaşmadık, tanışmadık... Hem çok naif hem de bilge bir ruhmuş belli ki... Hakkında hep çok güzel cümleler duydum, hep sevgiyle bahsedildiğine şahit oldum. Her ölüm erkendir elbet, ancak böyle güzel insanların gidişi çok daha sarsıcı oluyor. Çok çok üzüldüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum...' paylaşımı yaptı.