Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

Koronavirüs Yeni Zelanda ve Nijerya'ya da sıçradı

33 askerimiz şehit olması sonucu kapıların açılmasıyla Avrupa'ya doğru harekete geçen mültecilerin mutluluğu tartışmalara neden oldu.

7

Macron: Rejimin saldırıları insani bir skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esad rejiminin saldırıları için "Terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal." dedi.