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Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

Bölgede barışı sağlamak için bulunan askerlerimizin alçak saldırılarda şehit edilmesinin ardından Avrupa’yla sınır kapılarını açarak mültecileri bırakan Türkiye, Yunan medyasında korku yarattı.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 09:57..
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Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

Esad rejiminin Türk askerlerine düzenlediği, 33 Mehmetçiğimizi şehit eden hain saldırı, bardağı taşıran son damla oldu.

Avrupa ülkelerinin Suriye’de yaşanan insanlık suçlarına karşı gösterdiği sessizlikte, Esad rejiminden kaçan milyonlarca Suriyeli göçmene kapıların açan Türkiye, Batılı devletlere karşı tavrını koydu.

"TÜRKİYE KAPILARI AÇTI"

Bölgede, kendi halkını katleden katil rejime engel olabilmek için bulunan Türk ordusuna düzenlenen hain saldırı sonrası Türkiye, kapıları açtı.

Mültecileri serbest bırakması, sınırda yoğunluğa sebep oldu. (Kaynak:Ensonhaber)

"ÜLKEMİZE GİRİYORLAR"

Edirne’den Yunanistan’a akan mülteci kalabalığı, Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.

“Türkiye kapıları açtı”, “Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor” başlıklarıyla yaşadıkları panik ve korkuyu açığa vuran Yunan medyası, ilk 300 mültecini sınırlardan geçtiğini duyurdu.

Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu

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