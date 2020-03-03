taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1622
Euro
6.842
Altın
1601.36
Borsa
109794.86
Gram Altın
318.04
Bitcoin
54661.23

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti

Avrupa'ya geçmek isteyen genç mülteciler, sınıra doğru hareket etmeden önce, "İmajımız Avrupalı olsun" diyerek kendilerini yeniledi.

İHA | 03.03.2020 - 15:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından binlerce mülteci, Yunan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor.

KUAFÖR SALONLARININ ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Zorlu göç yolculuğunun ardından kuaförlere akın eden onlarca mülteci genç, kuaför salonlarına gelip, ‘İmajımız Avrupai olsun’ diyerek, dış görüntülerini değiştirmeye çalışıyor.

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti

"SAKAL TIRAŞI OLALIM, TEMİZ OLALIM"

İran Türkü olduğunu söyleyen Emir isimli mülteci genç, “İran’dan geldim sınırdan geçmek için. Kuaföre geldik bir kendimizi, suratımızı değiştirelim. Sakal tıraşı olalım, temiz olalım yani. Sınırdan geçmeyi bekliyoruz. Ben Almanya’ya gitmek istiyorum. Kardeşim orada bir de büyük ağabeyim orada.” dedi.

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti ViDEO

"AVRUPA İMAJI OLSUN DİYE KENDİMİZİ YENİLEMEK İSTİYORUZ"

İran’dan gelen bir diğer mülteci gençte, “Uzun süredir yollardayız. Şu an geldik sınıra, Avrupa imajı olsun diye, kendimizi, üstümüzü başımızı yenilemek istiyoruz. İnşallah geçeceğiz.” diye konuştu.

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti

İlginizi Çekebilir
İran'da Acil Durum Merkezi Başkanı koronaya yakalandı
İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Çavuşoğlu: Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerin Türkiye'nin üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Çavuşoğlu, kimseyi zorla Türkiye'de tutamayacaklarını vurguladı.
İran'da koronavirüs nedeniyle 54 bin tutuklu evine döndü
Ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluya, ev izni verildiği aktarıldı.
Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek
Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesindeki ilkokul öğrencileri, Türk bayraklı koreografi yaparak Mehmetçik'e destek verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
444
Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü
Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü
352
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
229
HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak
HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak
203
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
883
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
161
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
495
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir