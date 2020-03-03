Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından binlerce mülteci, Yunan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor.

KUAFÖR SALONLARININ ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Zorlu göç yolculuğunun ardından kuaförlere akın eden onlarca mülteci genç, kuaför salonlarına gelip, ‘İmajımız Avrupai olsun’ diyerek, dış görüntülerini değiştirmeye çalışıyor.

"SAKAL TIRAŞI OLALIM, TEMİZ OLALIM"

İran Türkü olduğunu söyleyen Emir isimli mülteci genç, “İran’dan geldim sınırdan geçmek için. Kuaföre geldik bir kendimizi, suratımızı değiştirelim. Sakal tıraşı olalım, temiz olalım yani. Sınırdan geçmeyi bekliyoruz. Ben Almanya’ya gitmek istiyorum. Kardeşim orada bir de büyük ağabeyim orada.” dedi.

Mülteci gençler kuaför salonlarına akın etti ViDEO

"AVRUPA İMAJI OLSUN DİYE KENDİMİZİ YENİLEMEK İSTİYORUZ"

İran’dan gelen bir diğer mülteci gençte, “Uzun süredir yollardayız. Şu an geldik sınıra, Avrupa imajı olsun diye, kendimizi, üstümüzü başımızı yenilemek istiyoruz. İnşallah geçeceğiz.” diye konuştu.