Esad rejimi, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizi şehit etti.

Saldırı sonrası harekete geçen Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN İZDİHAM ÇIKTI

İstanbul'daki düzensiz göçmenler, Avrupa'ya geçmek amacıyla Vatan Caddesi'nde toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor VİDEO