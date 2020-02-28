taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2293
Euro
6.8467
Altın
1626.93
Borsa
106165.58
Gram Altın
325.112
Bitcoin
54527.35

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Esad rejiminin Türk askerine alçak saldırısı sonrası Ankara, mültecilere kapıları açtı. Göçmenler, sınıra gitmek üzere tıka basa otobüslere doluştu.

AA & Ensonhaber | 28.02.2020 - 16:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Esad rejimi, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizi şehit etti.

Saldırı sonrası harekete geçen Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN İZDİHAM ÇIKTI

İstanbul'daki düzensiz göçmenler, Avrupa'ya geçmek amacıyla Vatan Caddesi'nde toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor VİDEO

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

Mülteciler akın akın sınıra doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir
Maske stokları tükendi
Koronavirüsün İran’da da ölümlere yol açması, Türkiye’de maske ve dezenfektan ürünlere talebi arttırdı. Stoktaki ürünlerin birçoğunun tükentiği açıklandı
Şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi
İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.
43 yıl sonra gelen ikinci şehadet haberi
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın dedesi Yaşar Tank’ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.
Almanya Hükümet Sözcüsü'nden İdlib saldırısına kınama
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1426
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1470
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
810
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1135
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
905
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
759
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir