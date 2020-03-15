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Mülteciler, botla Yunanistan'a geçtiler

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

AA | 15.03.2020 - 11:11..
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Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.

GEÇİŞ NOKTASI MERİÇ NEHRİ

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.

Mülteciler, botla Yunanistan'a geçtiler ViDEO

Mülteciler, botla Yunanistan'a geçtiler

Mülteciler, botla Yunanistan'a geçtiler

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