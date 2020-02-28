Mülteciler Edirne'ye taksiyle gidiyor

Yunanistan sınırına dayanan mültecilere çözüm için Miçotakis, Merkel ile görüştü.

Sınıra dayanan mültecileri korkutmak isteyen Yunan polisi, biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yarın sabah 06.00’dan itibaren bazı sınır kapılarını bir hafta süreliğine kapatma kararı aldı.

İdlib halkı, Esad rejiminin alçak saldırılarında şehit düşen Türk askerleri için bir araya geldi.

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Ersun Yanal'ın tek rakibi Phillip Cocu

Geçen sene küme düşme potasına kadar indiği sezonda bile 1,68 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, bu sezon Ersun Yanal ile 1,65’te kaldı. Yanal, Cocu’dan sonra en kötü hoca oldu.