Mülteciler Edirne'ye taksiyle gidiyor

İdlib'deki saldırının ardından sınır kapılarının açılmasıyla binlerce mülteci harekete geçti.
Edirne'deki sınır kapıları da mülteci akınına uğradı.
TAKSİCİLER KAZANÇLI ÇIKTI
Kente gitmek için otobüs seferleri düzenlenirken, kendilerine yer bulamayanlar soluğu taksilerde aldı.
İstanbul'daki yüzlerce taksi adeta konvoy halinde sınır kapılarına doğru ilerlemeye başladı.
Taksiciler kişi başı 200 liraya göçmen taşıyor İZLE
KİŞİ BAŞI 200 LİRA
Kişi başı 200 liraya anlaşan taksiciler, 5 kişilik bir ekibi 1000 liraya Edirne'ye taşıyor.