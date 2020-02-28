taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2392
Euro
6.8424
Altın
1615.64
Borsa
105439.3
Gram Altın
325.879
Bitcoin
54340.19

Mülteciler Edirne'ye taksiyle gidiyor

Kişi başı 200 lira ödeyen mülteciler, en konforlu şekilde sınıra dayanıyor.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Mülteciler Edirne'ye taksiyle gidiyor

İdlib'deki saldırının ardından sınır kapılarının açılmasıyla binlerce mülteci harekete geçti.

Edirne'deki sınır kapıları da mülteci akınına uğradı.

TAKSİCİLER KAZANÇLI ÇIKTI

Kente gitmek için otobüs seferleri düzenlenirken, kendilerine yer bulamayanlar soluğu taksilerde aldı.

İstanbul'daki yüzlerce taksi adeta konvoy halinde sınır kapılarına doğru ilerlemeye başladı.

Taksiciler kişi başı 200 liraya göçmen taşıyor İZLE

KİŞİ BAŞI 200 LİRA

Kişi başı 200 liraya anlaşan taksiciler, 5 kişilik bir ekibi 1000 liraya Edirne'ye taşıyor.

Mülteciler Edirne'ye taksiyle gidiyor

İlginizi Çekebilir
Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale
Sınıra dayanan mültecileri korkutmak isteyen Yunan polisi, biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Rumlar sınır kapılarını kapatıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yarın sabah 06.00’dan itibaren bazı sınır kapılarını bir hafta süreliğine kapatma kararı aldı.
İdlibliler, şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı
İdlib halkı, Esad rejiminin alçak saldırılarında şehit düşen askerlerimiz için bir araya geldi.
Türk balıkçılar göçmenleri ücretsiz taşımaya gönüllü
Türkiye'nin göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Rumeli Feneri’ndeki gönüllü balıkçılar, mültecileri taşımak için hazır beklediklerini söylediler.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
819
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1434
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1471
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1137
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
929
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
760
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir