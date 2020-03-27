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Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Yunanistan sınırında 1 aydır bekleyen ve kapının açılmayacağını anlayınca geri dönen mültecilerin, karantinadan sonra dağıtımları yapılacak.

AA | 27.03.2020 - 11:38..
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Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Çin'den Avrupa'ya oradan da Orta Asya'ya kadar uzanan koronavirüs salgını, mültecileri bile tedirgin etti.

1 aydır Yunanistan sınırında kapıların açılmasını bekleyen mülteciler, geri döndü.

Bölgeden ayrılanlar, İl Göç İdaresi görevlilerine başvurdu ve uzun zamandır bekledikleri Avrupa hayalinden vazgeçtiklerini beyan etti.

Mültecilerin bu kararında, Avrupa'nın koronavirüsle yeteri kadar mücadele edememesi de etkin rol oynadı.

SALGIN RİSKİ GÖZ KORKUTTU

Kalan mültecilere de koronavirüs salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. İkna olanlar ayrılmak istediklerini iletti.

KARANTİNA SONRA DAĞITIM VAR

Edirne Valiliği koordinasyonunda sığınmacılar, otobüslerle misafirhanelere gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerdeki karantinaları tamamlanacak sığınmacılar, uygun bölgelere gönderilecek.

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

Mülteciler umudunu yitirdi, sınırdan ayrıldı

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