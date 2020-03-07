taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Yunanistan, sınırına dayanan göçmenleri gaz bombalarıyla püskürtmeye çalışırken, göçmenler gazdan etkilenmemek için pet şişelerden gaz maskesi yaptı.

AA | 07.03.2020 - 18:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye göçmenler için sınır kapılarını açtı.

Kapıların açılmasıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan binlerce göçmen, Yunan sınırına doğru harekete geçti.

Kısa sürede binlerce mülteci, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Yunanistan hükümeti, göçmenlerin kapılara dayandığı ilk günden itibaren, ülkeye mültecilerin kabul edilmeyeceği yönünde açıklamalar yaparak, güvenlik güçlerini sınırda konuşlandırdı.

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Mültecilerin sınırı geçmek için her denemesinde, gaz bombasın ve plastik mermiyle karşılık veren Yunan polisinin, gerçek mermi kullandığı da görüldü.

Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmek isteyen göçmenleri de kendilerince korunma yöntemleri geliştirmeye itti.

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

TAHTADAN KALKAN, PET ŞİŞEDEN GAZ MASKESİ

Yunan polisinin plastik mermilerine ve sıkılan tazyikli suya karşı, tahya parçalarından kalkan yapan göçmenler, yoğun gaz bombası atılmasına da pet şişelerden gaz maskesi yaparak çözüm bulmaya çalışıyor.

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

İlginizi Çekebilir
Sınıra gelen papaz Yunan polisini kutsadı
Türkiye'nin kapıları açmasıyla, sınırına biriken göçmenlere gaz bombalarıyla müdahale eden Yunan polisi, sınıra gelen bir papaz tarafından kutsandı.
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
İtalya'dan sonra Fransa'da da korona virüs nedeniyle ölümler artmaya başladı. 11 kişi hayatını kaybetti.
Papa, pazar ayinini internetten yapacak
Koronavirüs tehdidinin baş gösterdiği Vatikan'da Papa Francis'in internet üzerinden yayınlanacak ayinine dışarıdan kimse alınmayacak.
Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdı
ABD'de bir bakımevinde koronavirüs alarmı verildi. 60 yıllık evli çiftin biri içeride diğeri dışarıda kaldı. Çiftin camdan iletişim kurma çabaları kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
1080
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
208
Şehit babasının sözleri Bakan Kurum'u duygulandırdı
Şehit babasının sözleri Bakan Kurum'u duygulandırdı
176
Şam'da askeri üste korona alarmı
Şam'da askeri üste korona alarmı
187
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
1014
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
204
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
590
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir