Mültecilerin at arabalarıyla market alışverişi

Sınır kapılarının açılmasının ardından, Avrupa’ya geçme umuduyla Edirne'ye akın eden mülteciler, alışveriş için marketlere akın etti.

GIDA İÇİN YAKINDA BULUNAN MARKETLERE GİDİYORLAR

Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan mülteciler, geceleri bölgede kurdukları çadırlarda kalırken, gıda ihtiyaçlarını ise yakınlardaki marketlerden alışveriş yaparak karşılıyor.

MOTOSİKLET VE AT ARABALARI İLE GERİ DÖNÜYORLAR

Karaağaç Mahallesi'ndeki marketlerden alışveriş yaptıktan sonra telefonlarını şarj etmek için kafelere akın eden mülteciler, işlerini bitirdikten sonra at arabaları ve motosikletler ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde kurdukları çadırları dönüyor.