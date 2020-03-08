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Mültecilerin at arabalarıyla market alışverişi

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen mülteciler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere at arabaları ve motosikletler ile ulaşıyor.

DHA | 08.03.2020 - 13:49..
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Sınır kapılarının açılmasının ardından, Avrupa’ya geçme umuduyla Edirne'ye akın eden mülteciler, alışveriş için marketlere akın etti.

GIDA İÇİN YAKINDA BULUNAN MARKETLERE GİDİYORLAR

Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan mülteciler, geceleri bölgede kurdukları çadırlarda kalırken, gıda ihtiyaçlarını ise yakınlardaki marketlerden alışveriş yaparak karşılıyor.

Mültecilerin at arabalarıyla market alışverişi

MOTOSİKLET VE AT ARABALARI İLE GERİ DÖNÜYORLAR

Karaağaç Mahallesi'ndeki marketlerden alışveriş yaptıktan sonra telefonlarını şarj etmek için kafelere akın eden mülteciler, işlerini bitirdikten sonra at arabaları ve motosikletler ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde kurdukları çadırları dönüyor.

Mültecilerin at arabalarıyla market alışverişi

Mültecilerin at arabalarıyla market alışverişi

Mültecilerin at arabalarıyla market alışverişi

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