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Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda karar çıktı

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik saldırıda 3 kişi tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

AA |
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Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda karar çıktı

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından muhalefet olayı Salda Gölü ile ilişkilendirdi.

Ancak saldırının arkasında yatan gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

CHP'li başkanın, fuhuş yapılan otelin sahipleriyle arasında yaşanan gerginlik nedeniyle saldırıya uğradığı belirlendi.

Saldırının ardından yakalanarak hakim karşısına çıkarılan şüphelilerle ilgili karar çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

8 kişi ise adli kontrolle serbet bırakıldı.

Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda karar çıktı

OTELİN RUHSATI İPTAL

Başkan Mümtaz Şenel saldırının gerekçesinin, belediyeye ait otel ruhsatının iptal edilmesi olduğunu açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneden taburcu olan Şenel çiftinin sağlık durumu iyi.

Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda karar çıktı

Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda karar çıktı

 

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