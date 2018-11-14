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Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek mesajı

YPG/PKK'nın topraklarını işgal ettiği Münbiçli aşiretler, Türkiye'nin ilçeyi terör örgütünden temizleme çabasına destek mesajı verdi.

AA | 14.11.2018 - 14:51..
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Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek mesajı

Münbiçli aşiretler, Suriye'de topraklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılması için Türkiye'ye destek verdiklerini açıkladı.

Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek mesajı

CERABLUS'TA KURULTAY

YPG/PKK'nın evlerinden ettiği Münbiçli aşiret liderleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta kurultay düzenledi.

Kurultaya 25 aşiret ve kabile temsilcisi, Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümet temsilcileri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan 800 kişi katıldı.

Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek mesajı

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği kurultayda asılan pankartlarda, "Sevgiyle birlikte yaşayalım", "Adalet kurumlarını desteklemeye evet" ve "El ele bu şehri inşa edip geliştirelim" ifadeleri yer aldı.

YPG'Yİ MÜNBİÇ'TEN KOVMA ÇABASINA DESTEK

Kurultayda evlerine yeniden dönmek istediklerini vurgulayan aşiret temsilcileri, Türkiye'nin YPG/PKK'yı Münbiç'ten çıkarma çabasını desteklediklerini vurguladı.

Kurultayın ardından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik tutumuna destek vurgusu yapılırken, örgütün bölge halkına karşı uyguladığı ayrımcılık ve bölgenin demografik yapısını değiştirmesi kınandı.

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