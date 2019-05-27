taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0584
Euro
6.7848
Altın
1285.58
Borsa
86183.03
Gram Altın
250.519

Münchausen sendromu nedir

Münchausen sendromu, kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi veya bunun için uğraşması durumudur.

  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Psikolojik bir rahatsızlık olan Münchausen sendromu adını, Alman yazar Rudolf Erich Raspe'nin 1785 yılında yayınladığı Baron Munchausen'in Rusya'daki Muhteşem Seyahatleri ve Mücadelelerinin anlatıldığı kitabında yarattığı kurgusal bir Alman asilzadesi olan Baron Munchausen'den almıştır.

Katıldığı 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nda yaşadıklarını çevresine abartılı bir şekilde anlatan Münchausen, kendini yaşananların merkezine koyan tavrıyla kısa sürede tüm hikâyelerinin yayılmasını sağladı.

Bir süre sonra yalan olduğu anlaşılan bu hikâyeler, Karl von Münchausen'i daha da ünlü yaptı ve kendi adıyla anılacak bir sendromun literatüre girmesine yol açtı.

MÜNCHAUSEN BY PROXY

Kişinin çoğu zaman kendisine zarar vermesine neden olabilecek Münchausen sendromunun başkalarını, özellikle çocukları, ilgilendiren daha tehlikeli bir boyutu vardır.

Münchausen by Proxy sendromu anılan bu durumda, Münchausen sendromundaki farklı olarak, kişilerin kendine yönelik bir ilgi çabası değil, otoritesi altındaki kişilere dikkat çekme uğraşı vardır. Özellikle çocuklarının sürekli hasta olduğuna inanan ve bunun için doktor doktor dolaşan ebeveynler için kullanılan bir kişilik bozukluğudur. Bazen ebeveynlerin çocukları öldürmesiyle de sonuçlanabilir.

Bu sendrom, "tıbba meydan okuma" olarak da değerlendirilebilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serum nasıl yapılır

Serum nasıl yapılır

3
Serebral palsi nedir

Serebral palsi nedir

2
Röle nedir

Röle nedir

3
Topuk dikeni nedir

Topuk dikeni nedir

0
Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı

Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı

1
Skijoring nedir

Skijoring nedir

0
Ricardo modeli nedir

Ricardo modeli nedir

0
[+] Görüş bildir