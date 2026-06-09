Murat Arkın hasta mı, hastalığı ne? İlk kez açıkladı

Ekranların soluksuz izlenen yarışma programı Survivor’da sular durulmuyor.

Yarışmada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Murat Arkın’ın elenmesi, izleyicileri derin bir üzüntüye boğdu.

Ancak ünlü yarışmacının veda konuşmasında uzun süredir gizli tuttuğu sağlık sorunlarını ilk kez itiraf etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Peki, Survivor Murat’ın hastalığı ne? Murat Arkın hasta mı? İşte adaya veda eden yarışmacının herkesi duygulandıran o açıklamaları…

Babasının vefatından sonra zorlu süreç başladı

Yeşilçam’ın efsane ismi babası Cüneyt Arkın’ın vefatının ardından oldukça zor günler geçirdiğini dile getiren Murat Arkın, bu büyük kaybın kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti. Yaşadığı acı sürecin ardından hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir çöküş yaşadığını gizlemeyen Arkın, uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele ettiğini veda konuşmasında ilk kez açık yüreklilikle paylaştı.

Survivor’a katılma amacını açıkladı

Yaşadığı bu yıpratıcı dönemin ardından bir toparlanma sürecine girdiğini belirten Murat Arkın, Survivor’dan gelen teklifin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Yarışma boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen güçlü durmaya çalışan Arkın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ölümden döndü, dibe vurdu denilen bir adamın neler yapabileceğini önce kendime ispatlamak istedim."