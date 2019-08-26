Murat Başoğlu tatilde

Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden Murat Başoğlu, önceki gün arkadaşıyla Bodrum’da görüntülendi.
Yunan adaları seyahatinde tanıştığı öğrenilen arkadaşını Bodrum’a davet eden Başoğlu, kiraladığı teknesini Gölköy sahiline bağladı.
KADIN ARKADAŞA YAKIN İLGİ
Başoğlu, kadın arkadaşıyla birlikte denize girip şakalaştı. Bir hayli keyifli olan Başoğlu'nun arkadaşıyla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. İkili daha sonra güneşlenip sohbet etti.