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Murat Başoğlu tatilde

Ünlü sunucu Murat Başoğlu, yaşadığı o kötü günleri geride bıraktı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 09:06..
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Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden Murat Başoğlu, önceki gün arkadaşıyla Bodrum’da görüntülendi.

Yunan adaları seyahatinde tanıştığı öğrenilen arkadaşını Bodrum’a davet eden Başoğlu, kiraladığı teknesini Gölköy sahiline bağladı.

Murat Başoğlu tatilde

KADIN ARKADAŞA YAKIN İLGİ

Başoğlu, kadın arkadaşıyla birlikte denize girip şakalaştı. Bir hayli keyifli olan Başoğlu'nun arkadaşıyla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. İkili daha sonra güneşlenip sohbet etti.

Murat Başoğlu tatilde

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