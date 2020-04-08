Murat Boz: Ailemi özledim

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Murat Boz, karantina günlerinde ailesine duyduğu özlemi dile getirdi.

"ÇOK KIYMETLİ"

Instagram hesabından ailesiyle birlikte olduğu anların fotoğraflarını yayınlayan Boz, şöyle dedi:

“Bir hasret #tbt'si (sene 2018)… Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, abim… Nesiller yan yana… Çok kıymetli.. O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum. Hayırlı Kandiller…”