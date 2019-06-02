taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Şarkıcı Murat Boz, yaz sezonunu Aslı Enver’le geçirmek için, Alaçatı'dan, 6 milyon lira değerinde bir villa satın aldı.

Haber Merkezi | 02.06.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ilişkisi, tam gaz devam ediyor.

Aşklarını magazinden uzak yaşamaya çalışan ikilinin evleneceği konuşulanlar arasında. 3 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, bu yaz görkemli bir düğün için plan yapmaya başladı.

6 MİLYONLUK VİLLA

Aslı Enver ile uzun bir tatil yapmayı isteyen şarkıcı, Alaçatı'da yaz sonuna kadar kalmayı planlıyor. 6 milyon TL'ye satın aldığı villanın dekorasyonuyla ilgilenen Boz, şu sıralar tadilat için İzmir-İstanbul arası mekik dokuyor.

Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

432
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

51
Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

138
Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

59
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

50
Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

55
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir