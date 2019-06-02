Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ilişkisi, tam gaz devam ediyor.

Aşklarını magazinden uzak yaşamaya çalışan ikilinin evleneceği konuşulanlar arasında. 3 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, bu yaz görkemli bir düğün için plan yapmaya başladı.

6 MİLYONLUK VİLLA

Aslı Enver ile uzun bir tatil yapmayı isteyen şarkıcı, Alaçatı'da yaz sonuna kadar kalmayı planlıyor. 6 milyon TL'ye satın aldığı villanın dekorasyonuyla ilgilenen Boz, şu sıralar tadilat için İzmir-İstanbul arası mekik dokuyor.