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Murat Boz - Deren Talu yakınlaşması

Aslı Enver'i çabuk unutan Murat Boz, yeni bir aşka yelken açtı.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 07:21..
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Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun bir doğum gününü partisinde yakınlaştığı iddia edildi.

GİZLİ AŞK BU

Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştı. Partide birlikte zaman geçiren ikili arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdı. Yeni bir ilişkiye başlayan çift birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

Deren Talu en son Kerim Sabancı ile birlikteydi. Murat Boz, Aslı Enver’den 3.5 ay önce ayrılmıştı.

Murat Boz - Deren Talu yakınlaşması

Murat Boz - Deren Talu yakınlaşması

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