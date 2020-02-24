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Murat Boz: Evde çıplak dolaşmıyorum

Evde çıplak dolaştığı iddia edilen ünlü popçu Murat Boz'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 07:53..
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Caroline Yılmaz'ın sunduğu programda ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul’da bir rezidansın 17’nci katında oturduğunu ve gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini söyleyen Yılmaz, ayrıca Murat Boz ile komşu olduğunu söyledi.

Murat Boz: Evde çıplak dolaşmıyorum

"ÇIPLAK DOLAŞIYOR"

Boz'un ev halinden bahseden Yılmaz, “Murat Boz’un ev hallerine çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor. Buzdolabından elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor.” demişti.

Yakışıklı şarkıcı, hakkında ortaya atılan ‘Evinde üstü çıplak dolaşıyor’ iddiasına hemen yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara açıklık getiren Boz şunları yazdı:

Murat Boz: Evde çıplak dolaşmıyorum

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